Aydın’ın Söke ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde 6 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında jandarmanın dikkatinden kaçamayan 6 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda ‘Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma, Tehdit ve Hakaret” suçlarından aranan ve hakkında toplam 6 ay hapis cezası bulunan M.K., “Basit Yaralama” suçundan aranan ve hakkında toplam 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.T., “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.D., “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından aranan ve hakkında toplam 2 yıl hapis cezası bulunan A.E., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Y. ve 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, sevke edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.