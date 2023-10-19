Aydın’ın Söke ilçesinde üç farklı dosyadan 57 yıl hapis cezası ile aranana kadın şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme (3 Farklı Dosya) suçlarından yaklaşık 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç isimli kadın şahıs Çeltikçi Mahallesi’nde yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.