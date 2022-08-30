30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılında Söke’de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılında Söke’de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

İlk olarak Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutan Vekili Topçu Binbaşı Kenan Kılbaş, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar tebrigat törenine katılan ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti.

Ardından çelenk sunum törenine geçilirken Söke Kaymakamlığı, Söke Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutan Vekili Topçu Binbaşı Kenan Kılbaş, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar törene katılanların bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Topçu Ütğm. Mustafa Hanay yaptı.

Söke Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Atmaca, Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Akıncı ve Topçu Atğm. Bilal Karabey tarafından şiirlerin okunduğu törende; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Zeybek ve Karadeniz yöresi ekipleri halk oyunları gösterilerini sergiledi.

Kutlama programı tören geçişi ile son buldu.