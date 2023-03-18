18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 108. Yılını kutlama törenleri Söke’de gerçekleştirildi.

Törenler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’nin çelenklerinin sunumu yapıldı.

Törende İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutan Vekili Topçu Binbaşı Kenan Kılbaş, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Söke Cumhuriyet Başsavcı Vekili Volkan Karaca, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve askeri erkan bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemin belirten konuşmayı Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca yaptı.

Tören Sökeli şair Saffet Mantar’ın ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı şiirini okumasıyla son buldu.

Törenin ardından salon programına geçildi. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Şehitleri Anma Günü’ programı, Şehit Faruk Demir Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Söke H.F. Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Raziye Sarıkaplan bir konuşma yaptı.

Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Destanı’ adlı oratoryo sahnelenirken, program ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.