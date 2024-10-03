Aydın’ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle gıda üretim ve satış noktalarında eş zamanlı denetim gerçekleştirilirken, Eylül ayında 173 gıda işletmesi denetlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde yapılan hijyen kontrollerinin yanı sıra kızartmalarda kullanılan yağlara yönelik de kontroller de yapılırken, mevzuata uygun davranmayan işletmelere de idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Eylül ayı verileri de belli oldu. Verilere göre Söke’de Eylül ayında 6 adet yem bayii, 152 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri, 15 adet gıda üretim yeri olmak üzere toplam 173 işletme gıda mevzuatı açısından denetlendi. Riske dayalı gıda denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.