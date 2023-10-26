Aydın’ın Söke ilçesinde şehir stadyumu ve çevresinin yıkılarak yerine spor kompleksi yapılması projesi ile ilgili bir süredir beklenen gelişme gerçekleşti.

Gençlik merkezi, bin seyirci kapasiteli yeni kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, doğal çim yüzeyli futbol sahasının yanında bin 500 kişilik betonarme tribün olmak üzere toplam 7 bin kişilik tribünlerin yer aldığı stat yapımı için imzalar atıldı. Diğer taraftan İncirliova ilçesine de Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Bireysel Antrenman Spor Salonu yaptırılması kararları alındı.

Aydın Valiliği’nden yapılan duyuruda, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Söke ve İncirliova’ya yapılacak spor tesislerinin yapımı için düzenlenen protokol imza törenine katıldığı belirtildi.