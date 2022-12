Söke Ticaret Borsası, Ceyhan Ticaret Borsası ile ‘kardeş borsa protokolü’ imzaladı.

Söke Ticaret Borsası’nda gerçekleşen kardeş borsa protokol törenine Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ceyhan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydar ve Meclis Başkan Yardımcısı Melih Çetin katıldı. İmza töreninde iki borsanın meclis ve yönetim kurulu üyeleri de bulundu. Şehirlerarasında ekonomik, teknolojik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını paylaşma amacıyla yapılan kardeş borsa protokolü ile borsaların yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtımı da hedefleniyor.

Protokol, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Ceyhan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydar tarafından imzalandı.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; “Öncelikle Ceyhan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Aydar ve beraberinde Meclis ve Yönetim kurulu üyelerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizleri Söke’mizde ağırlayarak Sökemizi tanıtmak, faaliyetlerimizi paylaşmak bizim için oldukça mutluluk verici. Söke Ticaret Borsası yöneticileri olarak geçmişten günümüze göreve geldiğimiz günden beri Söke için gönüllü çalışarak, hiçbir karşılık beklemeden kanuni gerekliliklerin dışında da birçok hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz. TOBB Oda-Borsa Akreditasyon Sisteminde de yer alan, ilişkileri geliştirmek adına Söke ve Ceyhan’da yerleşik borsalarımız Söke Ticaret Borsası ve Ceyhan Ticaret Borsası arasında protokol imzalayarak Adana Ticaret Borsamızdan sonra ikinci defa kardeş borsa oluyoruz. Birlikten kuvvet doğar, dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını paylaşma amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır. Kurumların karşılıklı kapasitelerinin arttırılması, üyelerine verilen hizmet kalitesinin ve üye memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla imzalanan protokol göre, her iki kurum kendi imkanları çerçevesinde, iş birliğine katkıda bulunacak faaliyetleri teşvik edecektir. Her iki borsa arasında karşılıklı bilgi alışverişi olacak, ortak projeler üretilecek, düzenlenen eğitimlerden karşılıklı faydalanma imkanları sağlanacaktır. Bu ve bu gibi protokollerin ticaretimizde, insani ilişkilerde, üretici ve tüketiciler arasında ekonomik gelişimleri pekiştirmesi anlamında çok faydalı olacağına inanıyorum. İmzalanan işbirliği ve kardeşlik protokolünün her iki borsamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.