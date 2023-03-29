Söke Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında Ankara temasları ile ilgili değerlendirme yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve meclis üyeleri bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Söke ziyaretinde odanın binasını yapabilmek adına yer talepleri olduğunu belirten Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, bu konuda yürütülen çalışmaları Bakan’a ilettiklerini söyledi. Oda binası yanında OSB’nin birinci ve ikinci kısmında genişleme sahaları ile ilgili sürecin hızlanması gerektiğini Bakan Varank’a ilettiklerini belirten Başkan Sakalar; “OSB’nin birinci ve ikinci kısmında genişleme sahalarının çözümü işletmelerin faaliyete geçebilmesi için önemli. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızda sürecin hızlanması ile ilgili söz aldık. Daha sonra Oda binamızın yapılması düşünülen OSB içindeki yer ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir görüşme yaptık. Kısa sürede kurulun toplanacağı ve bu konunun çözüleceği müjdesini de aldık” dedi.

Yeni oda binası yapımı konusunda prosedür işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Metin Sakalar, protokolün imzalanmasını beklediklerini yakın zamanda imza aşamasına gelineceğini ifade etti.