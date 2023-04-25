Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti. Diyarbakır Ticaret Borsası ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel ilk olarak Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmuz Ayhan ile bir araya geldi. Ardından iki Borsa Başkanı birlikte GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli’yi ziyaret etti.

Ziyarette yapılan görüşmelerde pamuk analiz laboratuvarının işleyişi ile kriterleri hakkında istişarelerde bulunuldu.