Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG için ön siparişlerin kabulü başlıyor. Söke Ticaret Borsası da TOGG için ön sipariş verme kararı aldığını açıkladı.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel “Meclisimiz ve Yönetimimiz ile aldığımız karar ile Türkiye’mizin 100. Yılı anısına satışa sunulacak olan TOGG özel seri logolu otomobili için ön siparişimizi vereceğiz” dedi.

Söke Ticaret Borsası ayrıca trafikte sayıları giderek artan elektrikli araçlar için araç şarj istasyonu kuracak.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; “Teknolojimizin hızla ilerlediği bu dönemde yollarda sıklıkla göreceğimiz elektrikli araçlar için Söke Ticaret Borsası olarak elektrikli araç şarj istasyonu kurmayı hedefledik ve bunun için gerekli adımlarımız attık. Amacımız, gücün daha güvenli, daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan sürdürülebilir çözümler üretmek. Hizmet kalitemize bir yenisini daha ekleyerek Güneş Enerji santrali ve elektrikli şarj istasyonumuzu kuracağız projemizin kısa bir süre sonra sonuçlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.