Türkiye genelindeki oda ve borsalar, ’Deprem İstişare Toplantısı’nda buluştu. Toplantıya Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel de katıldı.

Türkiye genelindeki oda ve borsalar, ’Deprem İstişare Toplantısı’nda buluştu. Toplantıya Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel de katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ’Deprem Felaketi İstişare Toplantısı’na Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un yanı sıra, 365 oda ve borsa yönetim kurulunun başkanları iştirak etti. Deprem bölgesindeki ihtiyaç ve destekler istikametinde neler yapılabileceği konusunda istişarenin gerçekleştirildiği toplantıda, kalıcı konut yapılmasının daha faydalı ve yararlı olacağını dile getirildi. Bakan Muş, oda ve borsalardan kalıcı konut desteği sözünü aldı.