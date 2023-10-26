Söke Ticaret Borsası cumhuriyetin 100. yılında Sökeli öğrencileri Anıtkabir’e götürdü. Sökeli öğrencilerin heyecanına Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Meclis Üyesi Mustafa Toyran da ortak oldu.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel ve Meclis Üyesi Mustafa Toyran, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önerdiği öğrenciler ile birlikte Söke’den Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün huzuruna ziyaret gerçekleştirdi. Gezide, öğrencilere Anıtkabir de bulunan müze alanları, aslanlı yolun anlamı ve önemi rehber eşliğinde anlatıldı. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Anıtkabirimizi ziyaret etmemiş öğrencilerimizi atamızın huzuruna getirdik. Onlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir gezi organize ettik. Öğrencilerimizin heyecanlarını, mutluluklarını ve gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi.