Söke Ticaret Borsası karne gününde Bağarası İlkokulu öğrencileri için satranç takımı seti hediye etti.

Söke Ticaret Borsası karne gününde Bağarası İlkokulu öğrencileri için satranç takımı seti hediye etti.

Söke Bağarası İlkokulu öğrencileri için Söke Ticaret Borsası tarafından hediye edilen bahçe satranç takımı setini okulun öğrencilerine Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Genel Sekreter Hülya Erman Aydoğan taktim etti.

Borsa Başkanı Sağel “Yaptığımız bu bağış ile çocuklarımızın satranç oyunu ile zeka gelişiminde, kişisel gelişimlerine ve başarılarına katkı sağlamış olacağız. Söke Bağarası İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak bu bahçe satranç takımını taktim ettik. Onların sevinçlerine ortak olmak ve gözlerinde ki mutluluğu paylaşmak bizleri çok mutlu etti. Hediyemizin çocuklarımıza başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.