Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Almanya Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman konferansına katıldı. Yapılan konferansta depremden etkilenen bölgelerde ‘İş dünyasının yeniden güçlendirilmesinde Avrupa özel sektörünün rolü’ konuşuldu.

Almanya Berlin’de bugün gerçekleştirilen Türk-Alman Konferansına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Söke Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, siyaset ve iş dünyasından üst düzey temsilciler katıldı.

Konferansın oldukça verimli seyrettiğini kaydeden Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Yapılan konferansta ‘Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü’ başlıklı toplantıda; 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde iş hayatının yeniden güçlenmesi konusunu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da video mesajları ile toplantıya destek verdi” dedi.

Dayanışma ve iş birliği çağrısı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrıan, , Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Rolf A. Königs ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Pınar Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin güneydoğusunu ve Suriye’nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı deprem karşısında dayanışma ve iş birliği çağrısı yaptı. Berlin’deki ilk toplantının ardından başka merkezlerde de müteakip konferansların planlandığı belirtildi.