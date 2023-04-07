Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan depremzedeler için başlatılacak olan ’İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’ hakkında bilgilendirmelerde bulunarak hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı üzerine başlatılacak olan kampanya hakkında Söke Ticaret Odası Başkanı Nejat Sağel açıklamalarda bulundu. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel; "Maalesef depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik. 100 binlerce ev yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. TOBB ve Oda ve Borsa camiası olarak hızla seferber olduk. İlçemizdeki Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasında yer alan herkes elinden gelen bütün imkanları deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Söke Ticaret Borsası olarak deprem bölgesindeki tüm ihtiyaçları analiz ederek üyelerimiz ve borsamızın maddi imkânlarını kullanarak ihtiyaç sahibi bölgeye insani yardım tırımızı ulaştırdık. Sizlere de desteğinizi depremzede vatandaşlarımızdan esirgemediğiniz ve dayanışma ile seferberlik ruhu içerisinde deprem bölgesine yönelik sağladığınız tüm yardımlar için bütün iş dünyası adına minnettarlığımızı sunuyoruz" dedi.

Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyacın depremzedelere kalıcı ve güvenli konutlar sağlanması olduğunu belirten Sağel; "Günümüz itibariyle deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaç, depremzedelere kalıcı-güvenli konutlar sağlanmasıdır. Bu çerçevede Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı ile ’İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’nın başlatıldığı duyurulmuştur. Kampanya ile iş dünyası olarak felaket bölgesindeki kentlerimizde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilmesi hedeflenmektedir. Kampanya çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İştirakleri tarafından 1 milyar TL nakdi katkı vererek başlatılmıştır" diye konuştu.

Nakdi yardım yapmak isteyen hayırsevelerin TOBB tarafından açılan IBAN hesaplarına bağışlarınızı gerçekleştirebileceklerini kaydeden Sağel bağış kuralları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Hayırseverlerin istediği tutarda bağış yapabileceklerini hatırlatan Sağel; "Hayırseverler istediği tutarda bağış yapabilecektir. Hesaplarınıza yatan bağışlar günlük olarak oda ve borsa web sitenizde yayınlanacaktır. Talep halinde, oda ve borsalarımız ayrıca bir zekat hesabı açarak hayırseverlerin zekatlarını da kabul edebilecektir. Bağış tutarının tamamı vergi matrahından düşürülecektir. Kampanya hesapları 1 Temmuz tarihine kadar açık olacaktır. Daha önce birliğimizce başlatılan ’deprem yardım kampanyası’ çerçevesinde toplanan tutar bu kampanya hesabına aktarılacaktır. Oda veya borsanızın hesaplarından yapacağınız bağışlar için ihtiyatlar hesabı da kullanılabilecektir. Dileyenler bağışlarını birliğimiz hesaplarına yapabilecektir. Oda ve borsa hesaplarında toplanan tutarlar, haftalık olarak TOBB tarafından açılan hesaplara aktarılacaktır" dedi.

"Her bir blok 20 daireden oluşacak"

Başkan Sağel, konut yapılacak olan bölgelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceğini ifade ederek, "Konut yapılacak bölgeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Arsa tahsisi ve altyapılar bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. Konut yapım ihaleleri, birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Yapı denetimleri TOKİ tarafından yapılacaktır. İnşa edilecek evler, TOKİ modelinde 105 metre ve 3+1 oda büyüklüğünde olacaktır. Her bir blok 20 daireden oluşacaktır. İnşaatlar bittikten sonra depremzedelere kura ile teslim edilecektir. Bir dairenin inşa bedelinin, alt yapı ve sosyal donatılar hariç 1,3 milyon TL civarında olması beklenmektedir. Mahalle, site, blok ya da daire bedelinin bağışlanması durumunda, ilgili bölüme bağışçının arzu ettiği isim verilecektir" diye konuştu.

Hayırseverleri konut kampanyaya katılmaya davet eden Sağel, açıklamasının devamında "Büyük bir acıyı hep birlikte yaşadık ama şimdi o acıyı paylaşıp, yaralarımızı sarabilmek için sağlam adımlarla yürüme zamanı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak ’siz de gelin; ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun, hem umudumuz yükselsin hem dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin’ diyoruz. Kıymetli oda temsilcilerimiz sizlerden TOBB’un önderliğinde yapılan ’İş Dünyası Konut Seferberliği’ projemiz için üyelerinize duyurulması adına desteklerini bekliyoruz. Söke’mize ve çevremize il ilçelerimize sesimizi duyurmak adına önemli bir rol düşüyor. Hep birlikte el ele verip bu bölgede kalıcı konut desteğini sizlerle beraber ulaştıralım" ifadelerine yer verdi.