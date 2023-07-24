Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ile Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Çerçioğlu, kısa süre önce “Söke pidesi”nin coğrafi işaretini alan Söke Ticaret Borsası’nın başkanları Sağel ve Özdericioğlu’nu tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin de Aydın’ın kültürel değerlerinin korunması için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çerçioğlu, Sağel ve Özdericioğlu’na nazik ziyaretleri için de teşekkür etti.