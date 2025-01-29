Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) tarafından çiftçi eğitimleri aralıksız ve belirlenen program dahilinde devam ediyor. Son olarak düzenlenen "Uygulamalı Çiftçi Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) tarafından yürütüldü.

Farklı illerden katılan TYAB üyesi çiftçilere yönelik olarak düzenlenen bu eğitimde, uygulamalı tarım teknikleri ve modern tohum yetiştiriciliği konuları ele alındı. Program boyunca uzmanlar tarafından verilen teorik ve pratik derslerle çiftçilerin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. Söke TAYEM yetkilileri, benzer eğitim programlarının devam edeceğini belirterek, çiftçilerin yenilikçi tarım uygulamaları konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaptı.