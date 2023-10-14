Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, hasadın devam ettiği Söke Ovası’ndaki ortak ve üreticilerden son 10 günlük süreçte toplamda 10 milyon kilogram pamuk alımında bulundu.

Söke’de her sezon olduğu gibi bu sezonda da piyasayı dengeleyerek üreticilere güven veren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nde yüzler gülüyor. Halihazırda son 10 günlük süreçte toplamda 10 milyon kilogram pamuk alımında bulunduklarını belirten Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Söke Ovası’nda hasat edilen pamuğun toplamda yüzde 35’ini aldıklarını söyledi.

Ay sonuna kadar sürmesi beklenen sezondaki alım hedeflerinin 35 milyon kilogram olduğunu belirten Başkan Özer, rekor alıma doğru koşmalarından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Üreticileri ellerindeki pamuğu hemen satıp hesaplaşmamaları konusunda da uyaran Başkan Özer, Aralık ayından sonra fiyatların toparlanacağını vurguladı.

“Aralıktan sonra yurtdışı fiyatları yakalanacak”

Alınan 10 milyon kilogram pamuğun 5 milyon kilogramının hesaplaşıldığını ve toplamda 100 milyon lira ödeme yaptıklarını belirterek üreticilere tavsiyede bulunan Başkan Özer, “Bu ödeme ciddi anlamda yüksek bir meblağdır. Üreticilere tavsiyemiz, fiyatların bu seviyede kalmayacağını hatırlarına getirmeleridir. Pamukların hepsinin hesaplaşılmaması bu noktada önem taşıyor. Elbette herkesin borcu var ve bazı ödemeleri bekliyor. Ancak benim bireysel düşünceme göre bu pamuk Aralık ayından sonra toparlayacak ve yurtdışı fiyatlarını yakalayacaktır. Yurtdışıyla aramızın 15 lira açıldığını ilk kez görüyorum. Şu anda yurtdışında pamuk 2 dolar 20 sentten işlem görüyor. Aralık ayından sonra fiyat üreticiyi tatmin edecek bir seviyeye gelecek. Bu bakımından hemen hesaplaşılmaması ortak ve üreticilerimizin menfaatinedir” dedi.