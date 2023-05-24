Söke Ovasında binlerce dönüm alanda ekili buğdayın hasat sezonu yaklaştı. Oldukça bereketli bir sezonun yaşandığı Aydın ve çevresinde önümüzdeki hafta içerisinde buğday hasadının başlamasını beklediklerini ifade eden Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, bu yıl da buğday alımına devam edeceklerini açıkladı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yakın zamanda başlaması beklenen buğday sezonu için hazırlıklar sürüyor. Söke TARİŞ Kooperatifi de sezon için hazırlıklara başlarken, hasat edilecek buğdaylar için hangarları temizleyerek hazır hale getirdi. Mayıs ayının ilk haftasında bölgenin yağış almasının çiftçileri sevindirdiğini ifade eden Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Yağmurlar sayesinde buğdayların başakları kurumadan gelişti ve daneleri irileşti. Geçen dönem Söke ovasının baz bölgelerinden bin kilonun üzerinde rekolte bilgileri edindik. İnşallah bu sezon da aynı rakamlara ulaşmak nasip olur. Bu hafta da yağmurlu geçiyor. Hava açık ve güneşli olsaydı hafta sonu yer yer hasat başlardı. Hasadın önümüzdeki hafta ortalarını bulacağını düşünüyoruz. TARİŞ olarak buğday hasadının tüm üreticilerimize bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Buğdayın ardından ayçiçeği almayı planladıklarını ifade eden Özer, "Kooperatif ortaklarımız ve üreticilerimizden gelen talepler üzerine buğday alımı yapıyorduk, bu sezon da devam edeceğiz. Hasada hazırlanan üreticilerimizin kulakları da buğday alım fiyatında. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak Söke ovasında yetişen başta pamuk olmak üzere, buğdayın yanı sıra inşallah ayçiçeği de almayı planlıyoruz. Yeni tesislerimizde üçüncü sezonumuzda da inşallah hasat ile birlikte buğday alımlarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.