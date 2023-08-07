Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk alım sezonu öncesinde yaptığı açıklamada, bu yıl 35 milyon kilogram alım hedeflediklerini vurguladı. “Sürdürülebilir pamuk üretimi olmazsa olmazımızdır” diyen Başkan Özer, bu sezonda da alım politikalarıyla piyasayı dengeleyerek ortak ve üreticilerinin yanında olacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi konumunda bulunan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nde yeni alım sezonu öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Söke merkez dışındaki Güllübahçe ve Sarıkemer’deki alım tesislerinin geçtiğimiz 2021-2022 sezonunda modernizasyondan geçirilerek sil baştan yenilendiği Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi olarak yeni sezona hazır olduklarını belirten Başkan Özer, “Söke Ovası’nda geçtiğimiz yıl pamuk ekim alanlarında yaşanan daralmaya rağmen toplam üretilen pamuğun dörtte birini almıştık. Bu sene ekim alanları geçtiğimiz seneye nazaran arttı. Bu nedenle de sezonda 35 milyon kilogram pamuk alımı hedefliyoruz” dedi.

“Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Geride kalan sezonda 25 milyon kilogramdan fazla pamuk alımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Özer, “Ekim alanlarının daralması pamukta rekolteyi ciddi oranda etkiliyor ancak kooperatif olarak son dört yıla dönük bakıldığında 25-35 milyon kilogram bandında alım yapmamız, ortak ve üreticilerimiz nezdinde bize duyulan güveni de ortaya koyuyor. Halihazırda Söke’de Eylül ayı ortalarından itibaren pamuk hasadının yavaş yavaş başlaması öngörülüyor. En geç Kasım ayı sonuna doğru hasat tamamlanır. Bu sene tahminlere göre Söke’de pamuk ekim alanlarının artışı söz konusu. Ortak ve üreticilerimiz girdi maliyetlerindeki artışa rağmen binbir zorluk içinde pamuk üretiminden yine vazgeçmedi. Biz de kooperatif olarak sürdürülebilir pamuk üretimi için bu sezonda da imkanlarımızı sonuna kadar seferber ederek ortak ve üreticilerimizi her anlamda destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Ortak ve üreticilere çağrı yaptı

Ayni destekler çerçevesinde ürün vadeli olarak gübre, ilaç ve tohum tedariki konusunda ortak ve üreticilerin taleplerini bu sezonda da yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Özer, “Sürdürülebilir pamuk üretimi bizim için olmazsa olmazdır. Bu noktada da her sezon olduğu gibi bu sezonda da ortak ve üreticilerimizin gübre, ilaç ve tohum gibi ana girdi kalemlerindeki desteğimizi aktardık. Alım politikası anlamında kar marjımızı düşük tutarak piyasayı dengelememiz esasen bizim doğrudan doğruya üreticinin elini güçlendirmemizi sağlıyor. Bu paydadan bakıldığında da her zaman söylediğimiz gibi Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi üreticinin sigortası niteliğinde hizmet üreterek yoluna devam etmektedir. Ortak ve üreticilerimize çağrımız, ürünlerini geride kalan sezonlarda olduğu gibi yine güven içinde kooperatifimize teslim etmeleridir. Kooperatifimiz ne kadar güçlü olursa piyasayı üreticinin lehine dengelememiz de o denli güçlü olur” diye konuştu.

“Ortaklarımıza 50 milyon lira destek sağladık”

Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde sürdürülen ‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde sözleşmeli üretim yapan kooperatif ortaklarına 8 milyon liralık prim desteğinde de bulunduklarını hatırlatan Başkan Özer, “Ortaklarımızın hesaplarına 12 Haziran’da toplamda 8 milyon liralık destekleme aktardık. Söke Pamuğu’nun katma değer kazanması, dünya çapında markalaşarak tanınırlığının sağlanmasının yanında üreticilerimizi sürdürülebilir organik pamuk üretimine teşvik etmeyi de biz kendimiz için görev addediyoruz. Bu paydadan bakıldığında da 2021 yılında bu yana yaklaşık 400 ortağımıza sağladığımız 50 milyon liralık destekleme de bu nedenledir. Bu desteğimizi bu sezonda da yerine getireceğiz. Bunun yanında halihazırda pamuk fiyatları düşük seyrediyor. Devlet büyüklerimizden talebimiz pamuk primlerinin üreticinin elini daha güçlendirecek bir seviyeye getirilmesidir. Pamuk primlerinin üreticiyi memnun edecek bir tutara getirilmesi sürdürülebilir üretim anlamında da hayati önem taşıyor. Umarız bu talebimiz de yerine getirilir” ifadelerini kullandı.