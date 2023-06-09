Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, ‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi dahilinde ortaklarına prim desteğinde bulunacak.

Söke’de son iki sezondur ‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde sözleşmeli üretim yapan ortaklarına prim desteği sağlayan Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticilerin yüzünü güldürdü. Sözleşmeli üretim yapan kooperatif ortaklarına yaklaşık 8 milyon liralık prim desteğinde bulunacaklarını söyleyen Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, ödemelerin 12 Haziran Pazartesi günü üreticilerin hesaplarına yatacağını duyurdu.

‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde 2021 yılında bu yana kooperatif ortağı yaklaşık 400 üreticiye toplamda 20 milyon liralık destekleme sağladıklarını söyleyen Başkan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sözleşmeli üretim yapan üreticilerimize önümüzdeki pazartesi günü yaklaşık 8 milyon liralık prim desteği ödemelerini banka hesaplarına yatıracağız. Söke Ovası’nda organik pamuk üretimin bu sezon ve gelecek sezonlarda daha da artacağına inanıyoruz. ‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ adı verilen proje aynı zamanda bizim sloganımızdır. Avrupa Birliği ülkeleri bilindiği üzere üretimin her alanında organik ürünleri tercih ediyor. Biz de Söke Pamuğu’nun daha da katma değer kazanmasıyla birlikte üreticilerimizi sürdürülebilir organik pamuk üretimi noktasında teşvik etmek için son iki sezondur prim desteğinde bulunuyoruz. Kooperatif olarak üreticilerimizi organik üretime dönük desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.