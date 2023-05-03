Geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevini devralan Dr. Öğr. Üyesi Nazan Öztürk, Söke Belediyesi’ni ziyaret etti. Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Nazan Öztürk ve beraberinde Yüksek Okul Sekreteri Salih Bahçevan’ı, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli karşıladı.

Öğretim Üyesi Nazan Öztürk’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, çalışmalarında başarılar diledi. Söke Belediyesi olarak ellerinden geldiğince eğitim kurumlarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, her zaman eğitim ve eğitimcinin yanında olacaklarını söyledi.

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Nazan Öztürk nazik ve samimi karşılamalarından dolayı Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli’ye teşekkür etti, bundan sonraki süreçte işbirliği içerisinde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.