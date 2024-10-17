TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Söke Pamuğu’nun marka değerini tehdit eden ciddi bir duruma dikkat çekerek acil denetim çağrısında bulundu. Özer, yaptığı açıklamada, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden Söke’ye kontrol mührü bulunmayan pamukların getirildiğini belirtti. Bu durumun hem yasa dışı olduğunu hem de Söke Pamuğu’nun AB Coğrafi İşareti tesciline sahip olmasına rağmen marka değerine zarar verdiğini vurguladı.

Özer, geçtiğimiz günlerde üreticilerden gelen şikayetler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Söke Ticaret Borsası ve Söke Ziraat Odası yetkililerine denetim çağrısında bulunduklarını ifade etti. Ancak bu süreçte üreticilerden gelen tepkilerin ve şikayetlerin artarak devam ettiğini belirten Özer, Söke Pamuğu’nun korunması adına acil somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

"Yasa dışılık iddiaları"

“Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük” uyarınca, preseli pamukların alım satımının kontrol belgeleriyle yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Özer, buna rağmen bölgedeki bazı firmaların yasa dışı yollarla kontrol mührü olmayan pamukları Söke’ye getirdiğini iddia etti. Bu durumun Söke Pamuğu’nun kalitesini ve sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirterek, yetkilileri ivedi bir şekilde denetim yapmaya çağırdı.

"Sorumluluk çağrısı"

Özer, İzmir ve Söke Ticaret Borsası’na da seslenerek, Ege Bölgesi’nin en değerli ürünlerinden olan Söke Pamuğu’nun marka değerinin korunması için sorumluluk almaya davet etti. Aydın Valiliği ve diğer sektör paydaşlarının da bu konuda acil bir denetim süreci başlatması gerektiğini vurgulayan Özer, yasa dışı faaliyetlere göz yumulmaması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Özer; Söke Pamuğu’nun marka değerinin korunması ve üreticilerin haklarının savunulması adına yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.