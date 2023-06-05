Söke Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Söke Okuyor’ adlı kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Söke Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan ödül törenine Söke Kaymakam vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim başta olmak üzere davetliler, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Geçen yıl başlatılan projenin bu yıl ikincisini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade eden proje sorumlusu Mustafa Polat, yarışmaya ilçede toplam 2 bin 149 öğrencinin katıldığını söyledi. Yarışmada yapılan 6 sınav sonucunda, 18 öğrenci ve 18 öğretmen dereceye girerek ödül almaya hak kazandığını ifade eden Mustafa Polat, projenin gerçekleşmesinde emek ve destek veren herkese teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.