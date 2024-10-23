Bu yıl 16. kez düzenlenen MEB Robot Yarışması, 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleşti. Yarışmaya 17 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 1003 kurum, 6 bin 691 katılımcı ve 2 bin 687 robot başvurdu. Yarışmada Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finale kalma ve 17’inci olma başarasını elde etti.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Sinem Güraslan ve Hürgün Gergün’ün danışmanlığında öğrenciler Ali Berk Elmaskonay, Minel Güney, Tuğra Karadayı, Mustafa Buğra Yalabık, Yağız Ali Keni ve Abdullah Yağız Üresin’in hazırladığı üç robot, ön elemeleri geçerek finale katılma hakkı kazandı.

Okulun robot kulübü tarafından hazırlanan “Yoga Eldiveni” projesi, serbest proje kategorisinde 2 bin 687 robot arasında 17’inci olarak büyük bir başarı elde etti. Proje, yoga hareketlerini doğru yapmayı teşvik eden ve parmak hareketlerini sensörlerle izleyerek geri bildirim sağlayan bir eldiven geliştirilmesine dayanıyor.

Söke MTAL Lisesi Müdürü Ali Keskin, projeye destek veren özel bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan’a ve malzeme desteği sağlayan şirket Müdürü Engin Küçük ve Mali İşler Direktörü Hakkı Çatman’a teşekkür etti.