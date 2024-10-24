Bu yıl 16. kez düzenlenen MEB Robot Yarışması, 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleşti. Yarışmaya 17 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 1.003 kurum, 6.691 katılımcı ve 2.687 robot başvurdu. Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finale kalma ve 17. olma başarasını elde etti.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Sinem Güraslan ve Hürgün Gergün’ün danışmanlığında öğrenciler Ali Berk Elmaskonay, Minel Güney, Tuğra Karadayı, Mustafa Buğra Yalabık, Yağız Ali Keni ve Abdullah Yağız Üresin’in hazırladığı üç robot, ön elemeleri geçerek finale katılma hakkı kazandı.

Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Söke MTAL Lisesi Müdürü Ali Keskin, “Okulumuzun robot kulübü tarafından hazırlanan ‘Yoga eldiveni’ projesi, serbest proje kategorisinde 2 bin 687 robot arasında 17. olarak büyük bir başarı elde etti. Proje, yoga hareketlerini doğru yapmayı teşvik eden ve parmak hareketlerini sensörlerle izleyerek geri bildirim sağlayan bir eldiven geliştirilmesine dayanıyor. Bu yenilikçi ürün, sağlıklı yaşam ve fitness alanında kullanılmak üzere tasarlandı” diyerek projeye destek verenlere de teşekkür etti.