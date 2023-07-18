Söke-Milas karayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza; Söke Milas karayolu Akyeniköy Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 AHE 974 plakalı otomobil ile seyir halinde olan O.E (36) direksiyon hakimiyetini kaybederek araç takla attı.

Kazada, araç içinden yola fırlayan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kaza sonrası olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybeden sürücü savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.