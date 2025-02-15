Söke-Milas karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas karayolu Yenidoğan Mahallesi’nde, kavşaktan aniden yola çıkan bir karavana çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen S.E. yönetimindeki 34 DTZ 985 plakalı otomobile arkadan gelen 28 DN 438 plakalı M.C. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda maddi hasar meydana gelirken 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik akışı araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.