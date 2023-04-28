Söke Kent Konseyi çevre sağlık trafik çalışma grubu tarafından ‘Bağımlılık ve YEDAM tanıtımı’ etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri, bağımlılık ve bağımlılık türleri, bağımlılıktan kurtulma yolları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme semineri; Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı. Etkinlikte Sosyal Hizmet Uzmanı Elvan Akçil konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin sonunda Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört çağımızın en önemli sorunlarından biri olan bağımlılık ile ilgili etkinliklerin artırılarak devam edeceğini belirtti, bu konuda adım atan çevre sağlık trafik çalışma grubuna teşekkür etti. Sunumu ve verdiği önemli bilgiler için ise Elvan Akçil’e teşekkür eden Ondört, bir de teşekkür belgesi takdim etti.