Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) cumhuriyet coşkusu çeşitli faaliyetlerle akademik ve sanatsal olarak devam ederken, ADÜ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Gençlik Merkezi işbirliği ile Söke İşletme Fakültesi’nde ‘100. Yıla Doğru Cumhuriyet Genç Akustik Konseri’ gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) cumhuriyet coşkusu çeşitli faaliyetlerle akademik ve sanatsal olarak devam ederken, ADÜ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Gençlik Merkezi işbirliği ile Söke İşletme Fakültesi’nde ‘100. Yıla Doğru Cumhuriyet Genç Akustik Konseri’ gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Türk büyükleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun’un ’Nice Yüzyıllara Küçücük Bir Katkı’ içerikli selamlama konuşmasının sonrasında Yörük Ali Efe, İzmir’in Kavakları gibi yöresel, milli ezgilerin yanı sıra bağlama, gitar eşliğinde popüler birçok müzik eseri takdim edildi.

Konsere Sökeli vatandaşların yanı sıra Söke KYK Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Aynur Kirişçi, Söke Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kamil Bircan, Germencik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdinç Vural, Germencik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enes Kerman, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Söke İşletme Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, öğrencileri ve personeli katılım sağladı.