Yapay Zeka Topluluğu ve Denizcilik Topluluğu iş birliği ile moderatörlüğünü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan’ın yapmış olduğu çevrimiçi seminerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Başuzmanı Köksal Özenç konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcıların hem kişisel hem de akademik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyençevrimiçi seminere, Söke İşletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Turan Akkoyun, Bayburt Üniversitesi Bilgi Güvenliği Başdenetçisi Doç. Dr. Bülent Bayraktar, psikologlar, mühendisler, doktorlar, hemşireler ve farklı üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Seminerde, Avrupa Birliği Uzmanı, Telekomünikasyon Uzmanı, Bilişim Uzmanı olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Telekomünikasyon Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevlerde bulunan Köksal Özenç; siber güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki çalışmalardan bahsederek Türkiye’yi daha ileriye taşıyabilmek için önem verilmesi gereken alanlara vurgu yaptı. Özenç, “Bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü hedefli saldırılardan koruma süreci olarak tanımlanabilen siber güvenlik alanındaki tehditler arttıkça siber güvenlik çözümlerine yapılan küresel harcamalar da aynı istikamette artmaktadır. 2026 yılına kadar dünya çapında 260 milyar doları aşan bir miktarın bu alana aktarılacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.