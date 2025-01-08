Evcil hayvanların kimliklendirilmesi yönetmeliği çerçevesinde çip takma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, evcil hayvanların çiplenerek kayıt altına alınması ve aşılanması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde hayata geçirilen evcil hayvanlara mikroçip takma çalışmaları Aydın genelinde sürüyor. Özellikle kuduz gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı ev hayvanlarının aşılanmasının, hem hayvanların hem de insanların sağlığını korumak adına büyük bir önem taşıyor. Kayıt altına alınan hayvanların da izlenebilirliği artarken, kaybolan ya da sahipsiz hayvanların bulunması da kolaylaşıyor. Bu çerçevede hizmet vermeye devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü vatandaşlara çağrıda bulunarak, evcil hayvanların aşılanması ve çiplenip kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “Müdürlüğümüzde Sahipli ev hayvanlarınızı aşılatıp kayıt altına aldırınız" ifadeleri yer aldı.