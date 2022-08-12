Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla ‘Acil Servis’ yenilendi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla ‘Acil Servis’ yenilendi.

Hasta kabul, hasta bekleme alanı, acil sarı alan muayene ve yeşil alan muayene alanlarının yenilenmesinden sonra acil gözlem odası ve acil çocuk gözlem odası da yenilendi. Sadece Söke değil özellikle yaz aylarında turizm nüfusunun artmasıyla Kuşadası ve Didim gibi komşu ilçelerden de gelen hastalarla yoğun hizmet verem Söke Devlet Hastanesi’nin acil servisi yeni ve düzenli görünümüyle beğeni topladı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel, “Acil Servis yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu süreçte destek olan tüm bağışçılarımıza ve emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ederiz” dedi.