Aydın’da dijital dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren hastaneler arasında yer alan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Türkiye’de ilk, dünyada ikinci EMRAM’22 validasyonu (Elektronik Sağlık Kaydı özelinde kıyaslama imkanı) alan hastane oldu.

Aydın’da dijital dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren hastaneler arasında yer alan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Türkiye’de ilk, dünyada ikinci EMRAM’22 validasyonu (Elektronik Sağlık Kaydı özelinde kıyaslama imkanı) alan hastane oldu.

Akreditasyonlarını tamamlayarak “Dijital Hastane” unvanını alan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde yükselişine devam eden Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, “Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviyeye bir adım daha yaklaştı. HIMSS kriterlerini yerine getirerek yapılan ölçümlerin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Türkiye’de ilk, dünyada ikinci EMRAM’22 validasyonu gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları çerçevesinde Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanemizde Türkiye’de ilk, dünyada ikinci EMRAM’22 validasyonu gerçekleştirildi. HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner ve HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu Ekibinin katıldığı online ziyarette hastanemiz EMRAM Seviye 6 kriterleri ile valide edildi” ifadeleri yer aldı.

Hımss Emram; HIMSS organizasyonu; etkin Elektronik Sağlık Kaydı sisteminin benimsenmesi ve kullanımı amacıyla stratejik bir yol haritası ihtiyacını karşılamak adına EMRAM’ı geliştirmiştir. 8 seviyeden (0 – 7) oluşan bu model, sağlık organizasyonlarına kendilerini dünyadaki diğer sağlık organizasyonları ile Elektronik Sağlık Kaydı özelinde kıyaslama imkanı tanır.