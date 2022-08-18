Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası’nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmazken, iki kez pandemide ara verilen etkinliğin 24’üncüsü yapıldı.

Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası’nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmazken, iki kez pandemide ara verilen etkinliğin 24’üncüsü yapıldı.

Söke Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Mehmet Ali Künkçü, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere esnaf oda başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

1996 yılında başlatılan geleneği daha uzun yıllar yaşatmak arzusunda olduklarını söyleyen Söke Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, “Aşure günü nedeniyle sanayi esnafımız ustası ve çırağı ile bir araya geliyor. Ayrıca protokol üyelerimizi de sanayimizde ağırlamak bizler için ayrı bir onur. İki yıl pandemide aranın ardından geçen yıl daha az bir katılımla yapmıştık. Bu yıl yine eski günlerdeki gibi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğin her yıl artarak sürmesini diliyoruz” dedi.