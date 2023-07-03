Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yandan yeşil alanlarda başlatılan geniş çaplı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra çiçek dikimleri de gerçekleştiriliyor.

Söke Belediyesi’ne ait serada yetiştirilen mevsimlik çiçekler, park ve bahçelerin yanı sıra kentin çeşitli noktalarında bulunan refüjlerde yer almaya başladı. Ekiplerce tüm park, yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediliyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “İlçedeki tüm parklarda ağaç, çim, oyun ve oturma alanlarının bakımlarının yanında, park ve yeşil alanların halkımız tarafından daha konforlu şekilde kullanımı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çiçeklendirme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Sökemiz mevsimlik çiçeklerimizle renkleniyor” dedi.