Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurula Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, TOBB Delegeleri Mustafa Toyran ve Ahmet Başer katılım sağladı.

TOBB Genel Kurulunda gerçekleşen törende Söke Ticaret Borası Meclis Üyesi Ahmet Başer, TOBB Genel Kurul Delegeliği görevinde 10. yılını tamamlaması anısına şeref belgesini aldı. Genel Kurulda gerçekleşen TOGG araba kura çekilişinde; Söke Ticaret Borsası 75. TOGG arabasını almaya hak kazandı.

“Başkan Sağel, yeniden Ekonomik Raporları İnceleme Komisyonunda”

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, TOBB’un 79. Genel kurulunda yapılan komisyon seçimlerinde yeniden güven tazeleyerek, Dünya ve Türkiye Ekonomisi hakkında genel değerlendirmelerin yapıldığı veriler ile ilçeyi ulusal düzeyde temsil ederek, temel ekonomik göstergelerin ve raporlamaların oluşturulmasından sorumlu olan Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu’na seçildi.