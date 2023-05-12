Söke Ticaret Borsası Aydın’ın ilk Trugo Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’nu kurdu. Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ve benzeri elektrikli otomobillerin şarj edilebileceği istasyon Söke Ticaret Borsası önündeki yerini aldı.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Aydın bölgesindeki ilk Trugo Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’nun kurulumunu gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydetti. Nejat Sağel “TOGG ve benzeri elektrikli araçların kullanabileceği şarj istasyonumuzun Söke Ticaret Borsası’na kurulumunu gerçekleştirdik. TRUGO istasyonumuzun üyelerimize, ilçemize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.