Söke Belediyespor, Masa Tenisi’nde 4 kategoride derece yapmayı başararak sezonu beş kupayla tamamladı.

Yıldız erkekler kategorisinde ikincilik, genç erkeklerde birincilik, büyük erkeklerde ikincilik elde eden Söke Belediyespor masa tenisi takımı; Veteranlar kategorisinde çifte kupa aldı. Hafta sonunda oynanan maçlarda Söke Belediye Spor (A) takımı birinci, Söke Belediye Spor (B) takımı ise üçüncü oldu. Söke Belediyespor Masa Tenisi takımları antrenörü Servet Aydın, başarılı bir sezonu daha geride bıraktıklarını belirterek başarılı sonuçlar almayı başaran tüm sporcularını kutladı.