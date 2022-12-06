Masa tenisi dalında başarılı sonuçlar almayı sürdüren Söke Belediyespor antrenörü Servet Aydın, sporcularını kutladı. Servet Aydın, yakın zamanda sporcuları ile Ege Bölge Şampiyonası heyecanı yaşanacaklarını söyledi.

Yıldız erkekler kategorisinde Deniz Bozkurt birinci, genç erkeklerde İbrahim Çınar ikinci, Aras Sakallı üçüncü, büyük erkeklerde Servet Aydın ikinci, veteranlarda ise Ahmet Çakır birinci oldu.

Söke Belediyespor masa tenisi takımı Aydın’da yapılan turnuvada 4 kategoride, 5 madalya aldı. Yıldız, genç, büyük erkekler ve veteranlar kategorilerinde 7 sporcu ile turnuvaya katılan sporculardan 5’i bireysel müsabakalarda derece elde etmeyi başardı.

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