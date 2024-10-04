Söke Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevreyi koruma adına önemli çalışmalarına devam ediyor. Müdürlük tarafından haneler ve işyerlerinden toplanan 2 bin 300 litre bitkisel atık yağ, lisanslı bir firmaya teslim edilerek geri dönüşüme kazandırıldı.

Söke Belediyesi, sıfır atık çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek, çevre ve doğal kaynakları koruma konusunda örnek bir belediye olmaya devam ediyor. Bu çalışmanın sonucunda, atık yağların lavaboya dökülmesiyle kirlenebilecek 2 milyar 300 milyon litre suyun kirlilikten korunduğu ve 2 bin 300 litre biyodizel üretimine katkı sağlandığı açıklandı. Söke Belediyesi’nin duyarlı çalışması, çevre koruma konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara atık yağlarını lavabolara dökmemeleri konusunda bir kez daha uyarı yapıldı. Atık yağların, Söke Belediyesi’nin Atık Market’ine veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü şantiyesine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.