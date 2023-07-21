Söke Belediyesi’nin yıl boyu sürdürdüğü haşere ve sinek mücadelesi, sıcak yaz günlerinde devam ediyor.

Vatandaşların sivrisineksiz rahat bir yaz geçirmesi ve çevre sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen gece ilaçlamaları yakın zamanda 4 adet yeni araç takviyesi ile arttırılmıştı. Toplam 12 araçla, vatandaşlardan gelen şikayet noktaları öncelikli olmak üzere tüm kentin cadde ve sokakları ile yeşil alanlarda ilaçlamalar yapılıyor.

Diğer taraftan yıl boyu devam eden larva mücadelesi de sürdürülüyor. Haşere ve sinek üreme noktası olabilecek durgun sular, kuyu, logar, bodrum ve derelerde ilaçlama aralıksız yapılıyor.