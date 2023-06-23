Söke Belediyesi’nden son dönemde emekli olan işçilerin ikramiye alacakları ödendi.

EYT’den emekli olan 22 kadrolu, 4 KHL’lı olmak üzere toplam 26 işçi emekli olmuş, uzun süredir ikramiyelerini almayı bekliyordu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, emekli işçilere ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapılması talimatını verdi. Bugün itibariyle ödemeler yapılırken, işçiler çifte bayram yaşadı. 26 işçiye toplam 9 milyon 405 bin TL ödeme yapıldı.

Ayrıca kadrolu işçilerin yasal ikramiye alacakları olan toplam 303 Bin TL ödemenin de yapıldığı belirtildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “Göreve gelir gelmez masaya yatırdığımız ilk konulardan biri emekli işçilerimizin alacakları oldu. Yaptığımız planlama neticesinde ödemeleri bayram öncesine yetiştirdik. Bugüne kadar belediyemize emekleri geçmiş işçi arkadaşlarımızın ikramiyelerini aileleri ile birlikte mutlulukla harcamalarını diliyor, Kurban Bayramlarını da kutluyorum. Ayrıca kadrolu işçilerimize de yasal bayram ikramiyesi ödemeleri de yapıldı” dedi.