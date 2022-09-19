19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, şehitler ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.

19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, şehitler ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.

Aydın genelinde olduğu gibi Söke’de de Gaziler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke Belediyesi de şehit ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirdi. Söke Belediyesi tarafından dökülen lokmanın dağıtımı belediye meydanında yapıldı. Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Sevindik, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir, Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.