Söke Belediyesi, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlarına destek olmayı sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan gıda paketleri, belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından adreslerine teslim ediliyor. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketler, ihtiyaç sahiplerinin yaşam şartlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı hedefliyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Zor günlerde hemşerilerimizin yanında olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim en önemli görevlerimizden biri. Gerek belediyemiz imkanları, gerekse hayırsever vatandaşlarımızdan gelen bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilikle birlikte, dayanışma ruhunu her daim canlı tutacağız" ifadelerini kullandı.