Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye yönetiminde değişikliğe giderek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi belediye başkan yardımcısı kadrolarında yeni atamalar yaptı. Bu kapsamda Ahmet Evin, Av. Adviye Çetin, Sibel Kurt ve Hüseyin Batir’in yerine Şebnem Gülgün Ekici, Cem Alpay, Zeynep Çetin ve Yüksel Ertercan başkan yardımcılığına getirildi.

Ahmet Evin, bu güne kadar Başkan Yardımcılığı göreviyle birlikte yürüttüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini sürdürecek. Benzer şekilde Av. Adviye Çetin Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sibel Kurt ise Emlak ve İstimlak İşler Müdürlüğü görevlerine devam edecek. Hüseyin Batir ise yeni dönemde Mali İşler Müdürü olarak görev yapacak.

“İmar Müdürlüğü’nde yeni isim”

İmar İşleri Müdürü olarak görev yapan Yüksel Ertercan’ın başkan yardımcısı olarak atanmasıyla birlikte, İmar Müdürlüğü görevine Nazlı Dilber Bali getirildi. Bu atama ile birlikte belediyenin İmar İşleri biriminde de yeni bir dönem başlamış oldu.

Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın liderliğinde yönetim yapısında gerçekleştirilen bu değişikliklerin, belediyenin hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Başkan Arıkan, yapılan değişikliklerin Söke Belediyesi’ne ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.