Söke Belediyesi tarafından, Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek Yaz Okulu kursları için kayıtlar başladı. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar, daha ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kayıt işlemleri, Söke Belediyesi Bedesten Kurs Merkezi’nde yapılırken, başvurular 27 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü kursların kontenjanla sınırlı olduğunu belirterek, vatandaşları erken kayıt konusunda uyardı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın çocuklara hediyesi olan bu güzel yaz etkinliğinde katılımcı olacak çocuklar yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirecek. Açılacak kurslarla çocukların hem eğitimlerine katkı sağlamak, hem de sosyal gelişimlerine destek olmak hedefleniyor.