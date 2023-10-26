Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından sergi gerçekleştirildi. İki kurumun işbirliği ile düzenlenen kurslarda üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, Söke Belediye Meydanı’nda açıldı.

Serginin açılış törenine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Bacaksız katıldı. Sergide yer alan stantların gezildiği açılış töreninde marşlar çalınarak katılımcılar coşkulu anlar yaşadı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.