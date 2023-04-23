Uçurtma Şenliği, bu yıl yine 23 Nisan coşkusuna coşku kattı, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Bu yıl 16.’sı yapılan Uçurtma Şenliği renkli geçti. Büyük ilgi gören Uçurtma Şenliği’nde yüzlerce uçurtma ücretsiz olarak dağıtılırken, çocuklar şişme oyun alanları ve interaktif animasyon etkinlikleri ile keyifli bir gün yaşadı. Sadece çocuklar değil beraberinde gelen büyükleri de onların eğlencesine ortak oldu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Söke’deki geleneksel etkinlikler arasına adını yazdıran Söke Belediyesi Uçurtma Şenliği’nde çocukların yüzleri güldü. Mutlulukları görülmeye değerdi.

Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Belediye Başkan Yardımcısı Adviye Çetin, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. Etkinlikte Söke Belediyesi Şehir Bandosu da bir konser sundu. Söke’nin semaları uçurtmalar ile yine rengarenk oldu.