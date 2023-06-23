Söke Belediyesi sivrisinekle mücadele için ekip ve donanım sayısını arttırdı. Bugüne kadar 10 araç ile ULV (gece/sokak ilaçlaması) ilaçlaması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil, 4 yeni araç ve ULV makinesinin daha dahil edileceğini söyledi.

Söke Belediyesi olarak larva mücadelesinin yıl boyunca yapıldığını belirten Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil, mücadelede vatandaşların da yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi. Sivrisinek larvalarının durgun sularda oluştuğunu, ev ve bahçelerde biriktirilen sular, araba lastiklerinin su altında kalması hatta çiçek saksılarının dahi birer üreme odağı olduğunu ifade etti.

Zeki Yeşil, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekibin yıllardır aynı ekip olduğunu, Söke’yi ve larva odaklarını adım adım bildiklerini söyledi.

Bu yıl Mayıs ayı başında başlaması gereken ULV ilaçlamasının yağışlar nedeniyle geç başlamak durumunda kaldığını belirten Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil; “Söke ve Türkiye genelinde yağışlar devam ediyor. Sivrisine sorunu sadece Söke’nin değil, çevremizdeki tüm yerleşim yerlerinin sorunu. Çok kısa sürede çözebileceğimizi düşünüyorum. Önceki yıllarda da benzer sorunları yaşadık. Ancak aynı ekiple kısa sürede çözdük. Yağışların durmasıyla beraber hem gece, hem de larva ilaçlamalarında daha etkin mücadele edebilme konumuna geldik. Makine ve ekipman sıkıntımız yok. 10 adet ULV ilaçlama aracına, 4 adet daha ilave ediyoruz. ULV’de bu yıl geç kaldığımız dönemi telafi edeceğiz. Bunun dışında mistblower makinemizle park ve bahçeler ile ağaçların ilaçlaması, termal sisleme makinelerimizle logarların ilaçlaması da etkin şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz” diye konuştu.

ULV ilaçlamasını rüzgarlı havalarda yapılamadığını da belirten Zeki Yeşil, “Mikro düzeyde atılan ilacın havada asılı kalması gerekiyor. Rüzgarlı havalarda bu maalesef olmuyor. Atılan ilacın dolayısıyla vatandaşımızın parasının boşa gitmesini de istemiyoruz. Bu da bizim en büyük sorumluluğumuz. Rüzgarlı havalarda faydalı olmayacak ilaçlamayı da yapmıyoruz. Bu bizim hem görevimiz, hem sorumluluğumuz” dedi.